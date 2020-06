Vaderdag wordt aangenaam warm

In het oosten en mogelijk ook het noorden van het land blijft het wellicht ook in de middag nog droog. De ochtend verloopt droog met zon en stapelwolken.

In de middag neemt de kans op regen vanuit het westen toe. Daarbij is de kans op regen wat groter voor Zuid-Nederland dan voor het noorden. Vooral vaders in Oost- en Noord-Nederland kunnen mogelijk ook nog genieten van een droge middag.

In de kustprovincies wordt het 20-22 graden en in het binnenland zo’n 23 graden. Bij deze temperaturen is het zowel lekker om eropuit te trekken als rustig te genieten van een vrije dag.