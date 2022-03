Dubbele liquidatie bekende horecabroers in McDonald’s: etende kinderen getuige

Buitenland

Verdachte van dood peuter Dean schrijft brief aan zijn moeder: ’Romy kan er helemaal niets aan doen’

Dave De Kock, de Belgische hoofdverdachte van de moord op Dean Verberckmoes (4), heeft vanuit de gevangenis een brief geschreven naar zijn familie. Dat schrijft de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. In die brief beweert hij dat zijn vriendin volledig onschuldig is aan de dood van de peuter. Dean verd...