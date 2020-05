Leiden, Purmerend en Zoetermeer: vandaag te druk

In Purmerend is winkelcentrum Eggert, een overdekt winkelcentrum met ongeveer vijftig winkels in het stadscentrum, zaterdagmiddag ontruimd omdat het er veel te druk was. De coronaveiligheidsmaatregelen konden niet worden gehandhaafd, aldus de gemeente.

Na een tijdje konden bezoekers weer gedoseerd worden toegelaten. Voor de maatregel was volgens de gemeente zelf veel begrip.

Een winkelcentrum in Purmerend wordt tijdelijk afgesloten. Ⓒ Inter Visual Studio / Haico Kats

Ook op andere plekken namen gemeentes maatregelen. „In het Stadshart was het vanmiddag zo druk dat de burgemeester de parkeergarages tijdelijk sloot”, laat Zoetermeer weten. Ook in winkelcentra in Rijswijk was het te druk. Vanuit de grote steden in Nederland is geen wanklank te horen.

Leiden

In Leiden was een populaire winkelstraat naar de smaak van handhavers te druk. De gemeente ging de toestroom van shoppers doseren.

Even verderop, in Den Haag, waren ook veel mensen eropuit getrokken om te gaan winkelen. Op de Grote Marktstraat was het met name erg druk. Mensen hielden geen anderhalve meter afstand.

Ⓒ Regio15

Burgemeester Johan Remkes riep vrijdag inwoners van Den Haag nog op om thuis te blijven en zich aan de coronamaatregelen te houden.

Situatie in de rest van het land

Volgens de Veiligheidsberaad, de overkoepelende instantie van de 25 veiligheidsregio’s, zijn geen grote incidenten gemeld. Het was vergeleken met vorige weekeinden wel weer wat drukker in winkelcentra en bouwmarkten, maar het beeld is „dat iedereen rekening met elkaar houdt”.

Gemeenten waar problemen waren in het verleden, hebben maatregelen genomen, en dat lijkt effect te hebben. Zo zetten veel gemeenten belijning, routebeschrijvingen en cityhosts in. Die moeten mensen de juiste kant op begeleiden of aanspreken op hun loopgedrag.

Waarschuwingsborden in Den Bosch (archieffoto). Ⓒ ANP

Den Bosch ’opvallend rustig’

In Den Bosch, zo meldde een adviseur van Stadsbeheer die zelf in het centrum was zaterdag, was het in vergelijking met vorige week rustiger. Aantallen kon hij niet noemen, maar op het oog leek het rustiger, zo zegt hij. Vorig weekend was het Moederdag, iets dat veel mensen op de been bracht.

In Den Bosch is drie weken geleden een test begonnen met belijning zodat mensen rechts blijven lopen, en wordt de drukte met camera’s actief gemonitord. De stad heeft ook cityhosts ingezet en extra openbare toiletten geplaatst, omdat de horeca dicht is.

Geen problemen in Breda en Amsterdam

De druktemeter van de gemeente Breda die laat zien hoe druk het is in de binnenstad, gaf zaterdagmiddag aan dat het rustig is gebleven in het centrum. Zaterdagmiddag was het in Breda fase groen. „De binnenstad is rustig”, antwoordde de gemeente aan de gebruikers. De druktemeter baseert zich op gegevens van onder meer toezichthouders, camerabeelden en gegevens over drukte in parkeergarages.

Op de Amsterdamse grachten mocht dit weekend voor het eerst weer gevaren worden. Afgelopen weekenden gold een vaarverbod voor de pleziervaart. Het bleef zaterdag rustig op de grachten, meldt de gemeente.