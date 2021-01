Biden begroet ’Democratische winst’ in Georgia

Biden riep op „een bladzijde om te slaan” omdat de Amerikanen „actie en eenheid” willen. Hij zei „nog nooit zo optimistisch te zijn geweest over wat er bereikt kan worden.” Dat is heel wat met een meerderheid in beide Kamers van de volksvertegenwoordiging.

President Biden kan dan vanaf zijn inauguratie op 20 januari bijvoorbeeld ’coronachecks’ van 2000 dollar (1630 euro) gaan uitdelen aan de Amerikanen. De speciale steun aan de bevolking die lijdt onder de door coronamaatregelen veroorzaakte crisis, was een verbitterd strijdpunt in de Senaat waar de Republikeinen nog een meerderheid hebben. President Trump was er voor maar de Republikeinse aanvoerder in de Senaat torpedeerde het plan vanwege de kosten.

Raphael Warnock. Ⓒ EPA

Er zou ook een nationaal minimumloon van 15 dollar (12,2 euro) vastgesteld kunnen worden met de Democratische meerderheden. Biden zal ook minder weerstand ondervinden bij plannen om een nationale betaalbare gezondheidsverzekering op te zetten. Die zou moeten concurreren naast de particuliere zorgverzekeraars. De organisatie van de publieke gezondheidszorg is al decennia een twistpunt in de VS waar politiek en particuliere partijen nog steeds niet uit zijn.

Bekijk ook: Minieme verschillen in strijd om Amerikaanse Senaat

Georgia stond lange tijd bekend als een bolwerk van de Republikeinen. Het is volgens Amerikaanse media de eerste keer sinds 2005 dat een Democraat de staat mag vertegenwoordigen in de Senaat. Warnock gaat ook geschiedenis schrijven als de eerste zwarte senator uit Georgia.

Een geëmotioneerde Warnock bedankte zijn aanhangers en vertelde dat hij ook een stem had gekregen van zijn moeder. Hij omschreef haar als een 82-jarige vrouw die „vroeger andermans katoen plukte” en nu heeft geholpen haar zoon naar de Senaat te sturen. „We kregen te horen dat we deze verkiezing niet konden winnen”, zei de politicus, die stelde dat nu is gebleken dat „alles mogelijk is.”

Trump geeft momenteel een speech voor zijn supporters in Washington. Duizenden Republikeinen zijn in de hoofdstad op de been uit protest tegen de uitslagen van de verkiezingen november vorig jaar. De zittende president houdt nog altijd vol dat die verkiezingen ’rigged’ en gestolen. Amerikaanse rechters gingen daarin tot nog toe niet mee.