Democraten pakken eerste Senaatszetel in Georgia

In de staat kon ook worden gestemd over een tweede Senaatszetel. NBC News durft nog niet te voorspellen welke kandidaat die zetel wint: de Republikeinse senator David Perdue of zijn Democratische uitdager Jon Ossoff.

De uitkomst van de Senaatsverkiezing in Georgia bepaalt welke partij het voor het zeggen krijgt in de Senaat. Als Perdue zijn zetel weet te behouden, hebben de Republikeinen 51 van de 100 zetels.