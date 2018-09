Mark de J. komt met 3D-presentatie

De rechtbank besliste dat gisteren tijdens een laatste pro formazitting in de rechtbank van Utrecht. De inhoudelijke behandeling begint op 11 december. Advocaat Bob Kaarls liet de presentatie maken door International Forensic Services, het forensisch onderzoeksinstituut van Richard en Selma Eikelenboom. De deskundigen brengen meerdere mogelijke scenario’s in beeld van wat zich in de woning van Everink in Bilthoven kan hebben afgespeeld, inclusief de versie van het Openbaar Ministerie. Het OM heeft en houdt twijfels over de onafhankelijkheid van IFS.

Het Nederlands Forensisch Instituut heeft volgens Kaarls een rapport ,,van nul en generlei waarde” afgeleverd over de moord. NFI zou vooral goed zijn in laboratoriumonderzoek, zegt Kaarls. Het echtpaar Eikelenboom heeft volgens hem veel meer ervaring in het plaatsen van sporen in een bepaald scenario. In deze zaak is het volgens hem van groot belang om te weten hoe dna-sporen op bepaalde plekken terechtkwamen.

Richard en Selma Eikelenboom zullen tijdens de zitting aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over hun onderzoek, dat volgens het OM nadrukkelijk geen reconstructie mag worden genoemd. ,,Het is niet wat er is gebeurd, maar wat er in de visie van IFS is gebeurd.”

’OM vooringenomen’

Kaarls beschuldigde het OM gisteren opnieuw van vooringenomenheid. ,,Volgens het OM heeft Mark de J. het gewoon gedaan.” Om die reden zou het OM volgens de advocaat ,,waarheidsvinding blokkeren en cruciaal onderzoek belemmeren.”

De zaak werd in mei al voor een deel inhoudelijk behandeld, maar kwam stil te liggen omdat advocaat Hoogendam de verdediging neerlegde. Volgens Hoogendam werd hij niet in staat gesteld om zijn cliënt fatsoenlijk te verdedigen. Mark de J. heeft de moord altijd ontkent. Volgens hem moet Everink om het leven zijn gebracht door onbekende mannen die hem al geruime tijd afpersten en die hem voor de woning van Everink overmeesterden. Voor de inhoudelijke behandeling in december trekt de rechtbank drie dagen uit. De uitspraak wordt verwacht op 23 januari.

Rechtbankverslaggeefster Saskia Belleman was in de rechtbank aanwezig. U kunt alles teruglezen via haar tweets.