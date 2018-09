Tientallen doden door aanslagen in Nigeria

De aanslag is volgens waarnemers het werk van de militante islamitische groepering Boko Haram. Deze groep voert aanslagen bij voorkeur op drukke plekken zoals moskeeën en markten uit.

De soennieten van Boko Haram hebben de afgelopen jaren in het noordoosten van Nigeria en aangrenzende gebieden minstens 20.000 slachtoffers gemaakt. De terroristen streven de vorming van een eigen, streng islamitische staat na.

Later op de dag meldde de politie nog een aanval in de deelstaat Adamawa, eveneens in het noordoosten van het land. Hier hadden onbekenden het voorzien op veehouders en herders. Ze vermoordden er sinds zondagnacht zeker dertig. De achtergrond is nog volstrekt onduidelijk.