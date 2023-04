15 huizen beschadigd bij krachtige explosie in centrum Antwerpen

In de woning die het doelwit was, woont een betrokkene bij een strafproces tegen een drugsbende, Xavier P. (32). Hij heeft voor een havenbedrijf gewerkt en is in verband gebracht met cocaïnesmokkel van een drugsbende van een andere verdachte, Gianni B. (28). Het proces is een voortvloeisel van de geslaagde politieactie van een paar jaar geleden waarmee een kolossale hoeveelheid versleutelde berichten van de berichtendienst SKY ECC konden worden ingezien. Berichten van Xavier P. brachten de politie op het spoor van Gianni B. De politie is inmiddels meer dan vijfhonderd zaken op het spoor en heeft bijna 3000 verdachten in beeld gekregen, melden Belgische media.

De havenstad wordt al geruime tijd geplaagd door grof geweld in kringen van drugscriminelen. In de nacht van vrijdag op zaterdag nog trof de politie aan de noordrand van het centrum explosieven aan bij een huiszoeking bij een jonge drugsdealer.