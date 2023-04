15 huizen beschadigd bij krachtige explosie in centrum Antwerpen

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Peter Hilz

ANTWERPEN - Door een krachtige explosie voor een pand in het centrum van Antwerpen zijn in de nacht van zaterdag op zondag vijftien huizen en een reeks auto’s beschadigd geraakt. De politie vermoedt dat daders uit het drugsmilieu een aanslag op een woning in de Osystraat hebben gepleegd. In de wijde omgeving van het pand is er schade aan ramen en autoruiten. Een persoon raakte lichtgewond door glas.