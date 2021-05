’Jürgen Conings al zes jaar op de radar van geheime dienst’

De toezichthouder op de Belgische inlichtingendiensten is een onderzoek gestart naar de manier waarop de geheime dienst, de militaire inlichtingendienst ADIV en het Orgaan voor de Coördinatie van de Dreiging (OCAD) informatie hebben ingewonnen en uitgewisseld in de zaak-Conings.

De zitting vond plaats achter gesloten deuren, maar „meerdere goedgeïnformeerde bronnen” bevestigen aan Knack.be en Le Soir dat de volgende tijdlijn is besproken:

• 2015: bij de geheime dienst Staatsveiligheid, die de wettelijke opdracht heeft om extremisme op te volgen, komt voor het eerst informatie binnen over Conings, in het kader van de financiering van een organisatie die op de radar staat van de dienst.

• 2017-2019: meerdere keren wordt er een proces verbaal over Conings opgesteld, onder meer over verboden wapenbezit en racisme. Maar die informatie zou niet bij de ADIV terecht zijn gekomen.

• 2018: informatie komt binnen die Conings linkt aan een extreemrechtse groepering.

• juni 2020: Conings zoekt het adres op van viroloog Marc Van Ranst.

• augustus 2020: het OCAD start een vooronderzoek op naar Conings als ’potentieel gewelddadige extremist’. Vanaf dat moment wordt zijn naam ook in de gemeenschappelijke gegevensbank (GGB) opgenomen - waar verschillende andere overheidsdiensten toegang toe hebben - en buigt een taskforce zich over de zaak.

• 31 augustus 2020: de ADIV beslist om de veiligheidsmachtiging van Conings in te trekken. Omdat Conings bij de militaire politie werkte, had hij zo’n machtiging nodig om toegang te krijgen tot bepaalde beveiligde plaatsen.

• 12 november 2020: pas na 2,5 maand wordt de beslissing over de veiligheidsmachtiging uitgevoerd en wordt Conings op de hoogte gesteld. „Een onwaarschijnlijke fout”, oordelen meerdere bronnen.

• 17 februari 2021: Na het vooronderzoek dat het OCAD had opgestart, wordt Conings onder ’volledig statuut’ als ’potentieel gewelddadige extremist’ geplaatst in de GGB. Bovendien wordt hem het dreigingsniveau 3 toegekend (’ernstig’). Die informatie is automatisch beschikbaar in de GGB en komt dus sowieso bij de ADIV terecht. „Maar de info is niet tot bij ADIV-topman Philippe Boucké geraakt”, zegt één bron. „De ADIV heeft compleet nagelaten om de informatie verder op te volgen”, reageert een andere. Het lijkt er volgens de Belgische media sterk op dat binnen de ADIV fouten zijn gemaakt.

Tegen begin juli moet de toezichthouder zijn onderzoek afronden. Knack en Le Soir vroegen de Staatsveiligheid en de ADIV om een reactie, maar de diensten geven geen commentaar.