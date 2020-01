Politie naar ’verdacht busje’ bij ambassadeur VS in Den Haag

Er stond een Frans busje geparkeerd vlak voor de woning. Er was geen bestuurder in de buurt. Agenten kwamen ter plaatse met meerdere politieauto’s en -busjes, plaatsten lint, en hielden voorbijgangers tegen.

Op foto’s is te zien hoe een man even later het busje opent. Vermoedelijk gaat het om de eigenaar van het busje. De politie bevestigt dat er uiteindelijk niets is aangetroffen en dat de inzet wordt ’afgeschaald’.

Agenten zetten de straat af. Ⓒ Regio15

Vrijdag werd de Iraanse generaal Qassem Soleimani geliquideerd in Irak, samen met nog zeven anderen. Dat maakt de spanningen tussen Iran en de VS, en mogelijk ook de rest van het Westen en de NAVO, mogelijk weer levensgroot.