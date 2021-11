Man (21) dood door geweld in woning in Groningen

De omgeving van het pand is afgezet en de politie doet onderzoek. Ⓒ Persbureau Meter

GRONINGEN - Door een geweldsincident in een woning aan de Damsport in Groningen is zaterdagavond even voor middernacht een 21-jarige man om het leven gekomen, laat de politie weten. Er is een verdachte, een 20-jarige man, aangehouden. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.