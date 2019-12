Gevangene (23) die ontsnapte met handboeien om is teruggevonden

De man was in de nacht van 4 juni betrapt in de haven van Antwerpen toen hij met een andere Nederlander cocaïne uit een container zou hebben proberen te halen. Na verhoor zat hij te wachten op vervoer terug naar de gevangenis, toen hij ineens de benen nam, buiten over een hekje sprong en verdween.

De afgelopen maanden stond hij internationaal gesignaleerd. Hij is teruggevonden in Maassluis. De man zal worden uitgeleverd aan België, zo meldt Het Laatste Nieuws.