‘Trouwstoetterreur symbool voor groter probleem’

Amsterdam - Toeterende trouwstoeten zorgen al langer voor veel ergernis, maar nu er onlangs een agent knock-out werd geslagen door een trouwstoet neemt de roep om meer te doen aan geweld tegen agenten steeds meer toe. Dit soort terreur is bovendien onderdeel van een veel groter probleem, zegt Wierd Duk in de nieuwe podcast. En verder: twee twintigers proberen de politiek wakker te schudden met het werk van een Franse 19e-eeuwse denker. Luister de podcast hieronder, of abonneer je op de podcast via Spotify, iTunes of je eigen podcast-app.