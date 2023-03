Brussel wil ’greenwashing’ tegengaan en ’consuminderen’ stimuleren met nieuwe regels

Uit onderzoek van de Europese Commissie (EC) blijkt dat 40 procent van de groene leuzen op producten en diensten ongegrond zijn. Met een nieuw voorstel wil Brussel strengere regels afvuren op het bedrijfsleven als het gaat om claims als ‘CO2-gecompenseerde bezorging’, ‘T-shirt gemaakt van recyclede plastic flessen’ of ‘oceaanvriendelijke zonnebrandcrème’. Straks moeten bedrijven aantonen dat een product echt groen is.

De EC wil verder een halt toeroepen aan de wildgroei van groene keurmerken. Lidstaten mogen dat, als het aan Brussel ligt, niet meer zelf introduceren. Voortaan moet een klimaatlabel op EU-niveau worden ontwikkeld. Nieuwe private regelingen moeten ambitieuzere milieudoelen hebben en vooraf worden goedgekeurd.

Volgens Brussel is de Europese bemoeienis noodzakelijk omdat het ontbreken van gemeenschappelijke regels zorgt voor een ongelijk speelveld. Voor kleine bedrijven (minder dan 10 werknemers en minder dan 2 miljoen euro omzet) gaan de regels niet gelden.

Recht op reparatie buiten garantieperiode

Naast verantwoord consumeren wil Brussel ook ‘consuminderen’ stimuleren. Er is daarom woensdag een voorstel gelanceerd om EU-inwoners het recht te geven op reparatie van bijvoorbeeld televisies en wasmachines, ook buiten de garantieperiode. Nu is het volgens de EC veel te vaak een gewoonte om weer nieuwe televisie of telefoon te kopen. Eurocommissaris Frans Timmermans: „We moeten weer een beetje terug naar de houding van mijn grootouders: dat als iets kapot was laat je het maken.”

Een Europese wet voor ’recht op herstel’ moet dit voor de consument makkelijker maken. Binnen de garantieperiode worden producenten verplicht om een reparatie aan te bieden, tenzij vervanging goedkoper is. Buiten de garantie moeten consumenten het recht krijgen om zich opnieuw tot de producent te richten voor reparaties. Bedrijven moeten daarom langer reserveonderdelen in huis hebben. Verder hoopt Brussel met dat er een heuse Europese reparatiemarkt gaat ontstaan.

Vooralsnog gelden de regels voor slechts een beperkt aantal producten. „Het is een eerste stap”, geeft Timmermans toe. „Maar het gaat ook om een mentaliteitsverandering: dat we als consument ook iets kunnen laten maken in plaats van weer iets nieuws te kopen.”

Lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog buigen over de nieuwe voorstellen.