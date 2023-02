Voortvluchtige ontsnapte tbs'er Sherwin W. opgepakt in Spanje

Op 21 juni ontsnapte Sherwin W. samen met een andere tbs’er uit de Pompekliniek in Nijmegen. Zijn kompaan zat al een tijdje weer vast, maar W. was lange tijd spoorloos. Sinds half november stond W. op de nationale opsporingslijst. De Rotterdammer schoot in 2015 als jeugd-tbs’er tijdens verlof bij een uit de hand gelopen woningoverval in Tilburg de 48-jarige Mick Pitaj dood. De overvallers waren met doorgeladen vuurwapens de woning binnengedrongen. Hij werd door de rechtbank in Breda in 2017 veroordeeld tot negen jaar cel.

In de intensieve zoekactie naar W. werd volgens het OM samengewerkt met onder meer Duitsland, België en Spanje. Het OM gaat Spanje vragen de man over te leveren aan Nederland.

Het Fugitive Active Search Team Nederland of Team FastNL is onderdeel van de Landelijke Eenheid van de politie. In 2021 werden 300 veroordeelde voortvluchtigen opgespoord en ingerekend door het team. De unit wordt ook altijd ingeschakeld bij het opsporen van voortvluchtige tbs’ers en gedetineerden.