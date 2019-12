Baby stikt nadat kat op haar gezicht gaat liggen

Alexandra lag in de kinderwagen te slapen in de achtertuin, terwijl haar 22-jarige moeder Snezhana huiswerk aan het maken was. Toen de vrouw even bij haar dochtertje ging kijken, vond ze de kat slapend op het gezicht van het meisje.

Nadat de kat uit de kinderwagen was gesprongen en weg rende, kwam Snezhana erachter dat Alexandra geen adem meer haalde. Medische hulp mocht niet meer baten, de baby overleed door verstikking.

Ⓒ Screenshot TSN News

Een dokter uit het dorp laat weten: „Toen we aankwamen, was de baby nog warm. We hebben dertig tot veertig minuten lang geprobeerd om haar te reanimeren. We konden niets meer doen.”

De politie doet de dood van de baby af als een ongeluk. Vermoed wordt dat de kat in de kinderwagen sprong omdat het er lekker warm was en het er naar melk rook. Er worden geen stappen ondernomen tegen de moeder.

Alexandra was het enige kindje van Snezhana en haar man Alexander. Het stel heeft twee katten.