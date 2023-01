Rusland stuurt vervangend ruimteschip naar ISS na lek in vaartuig

Het nieuwe vaartuig moet op 20 februari worden gelanceerd. De Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos heeft dat woensdag aangekondigd. De kosmonauten Sergej Prokopjev, Dmitri Petelin en de astronaut Francisco Rubio zouden in maart terugkeren op aarde, maar dat wordt uitgesteld. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA komt woensdagmiddag met een eigen update.

Prokopjev, Petelin en Rubio zitten sinds september in het ISS. Half december ontstond ineens een lek in het Sojoez-vaartuig dat ze naar het ruimtestation had gebracht. Door een gaatje van minder dan een millimeter groot stroomde koelvloeistof van een radiator naar buiten. Het gat ontstond mogelijk door een ruimtesteentje. Het vaartuig hangt nog aan het ISS.