Provocatie Trump na tweet

In de betreffende tweet opperde Trump dat mensen die de vlag van de Verenigde Staten verbranden hun burgerschap moet worden ingetrokken of een jaar in de gevangenis moeten zitten. Het bericht zorgde voor veel ophef op social media.

De Hoge Raad van de VS besloot al in 1989 dat het verbranden van vlaggen geen misdaad is maar eerder een soort protest en daardoor beschermd door het eerste amendement van de grondwet. De raad heeft ook meer dan eens bepaald dat iemands burgerschap in een dergelijk geval niet mag worden ingenomen.