Rotterdam spreekt zich uit over woonbeleid

ROTTERDAM - In een raadgevend stadsreferendum mogen bijna 500.000 stemgerechtigde Rotterdammers zich woensdag uitspreken over het woningbeleid in de Maasstad tot het jaar 2030. Vraag is enerzijds of er kwalitatief betere huurwoningen moeten komen en een deel (10.000) van de verpauperde, betaalbare woningvoorraad daarvoor moet worden gesloopt. Anderzijds voeren tegenstanders van die Woonvisie aan dat juist zo veel mogelijk sociale huurwoningen behouden moeten blijven en afbraak uit den boze is.