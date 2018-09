Ter Apel schroeft maatregelen asielzoekers op

Ⓒ ANP

TER APEL - Om overlast van asielzoekers in Ter Apel tegen te gaan, neemt de Groningse gemeente opnieuw maatregelen. Asielzoekers die de openbare orde verstoren krijgen een gebiedsverbod voor maximaal drie maanden. Ook is de politie meer, zichtbaar en onzichtbaar, aanwezig in de buurt van het asielzoekerscentrum in de plaats. De controle op het terrein zelf wordt opgeschroefd en in bussen die stoppen in de omgeving is meer toezicht.