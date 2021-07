Julianadorpers zijn problemen met het riool meer dan zat: ’Poep en wc-papier van de hele straat voor de deur’

Een deskundige zoekt naar de oorzaak van het rioolprobleem. Ⓒ Red Mouse

Julianadorp - Een penetrante rioollucht in huis, vollopende wasbakken, soms wel een centimeter water in de badkamer. En poep op de stoep. Eigenaren van woningen in het westelijk deel van de Van Foreestweg houden hun hart vast als het weer eens flink regent. „Alle uitwerpselen en wc-papier van de straat lagen voor mijn deur.”