Experimentele behandeling corona slaat aan: ’Nu veel levens redden’

Het effect van de behandelmethode komt naar voren in een internationaal onderzoek waaraan het ziekenhuis Zuyderland uit Heerlen en Geleen heeft meegedaan. De uitkomsten zijn dinsdag naar buiten gebracht door EULAR, een internationale medische organisatie die zich normaal bezighoudt met onderzoek naar reuma en is te lezen op BMJ journal.

De studie behelst 172 ernstig zieke coronapatiënten (Covid-19). Van de opgenomen corona-patiënten ondergaat ongeveer een kwart een cytokinestorm. De artsen gaven deze groep patiënten een hoge dosis methylprednisolon en, indien nodig, tocilizumab. Deze afweer-onderdrukkende medicijnen bestrijden dus het op hol geslagen afweersysteem.

Hierdoor is de kans op herstel 79% hoger en treedt het herstel ook zeven dagen eerder op (van 14 naar 7 dagen). De kans op overlijden is 65% minder en de kans om op ic komen te liggen met beademing is 71% lager.

Goedkoop en wereldwijd voorradig

Dit is wereldwijd de eerste gepubliceerde en door middel van een controlegroep degelijk onderbouwde medicamenteuze behandeling bij COVID-19 met effect op de sterfte. De groep patiënten (86 personen) bij wie deze behandelstrategie is toegepast volgens geldend protocol, is vergeleken met een zo goed mogelijk vergelijkbare groep patiënten (86 personen) die de standaard zorg hebben gekregen.

Naast al dit hoopvolle nieuws is er nog meer goed nieuws: Methylprednisolon is wereldwijd beschikbaar en kost weinig. Dat betekent dat ernstig zieke coronapatiënten ook in lage-inkomenslanden in Zuid-Amerika, Azië, Afrika en het Midden-Oosten behandeld kunnen worden. Het andere middel, tocilizumab, is wel prijzig, maar hoeft minder vaak gebruikt te worden.

’Nu veel levens redden’

Het Zuyderland in Geleen is in ons land het zwaarst getroffen ziekenhuis in aantal corona-patiënten en zorgzwaarte. Er zijn 750 corona-patiënten opgenomen geweest, waarvan 120 op de intensive care. Volgens de artsen en onderzoekers kan het vermoeden op een cytokinestorm eenvoudig getest worden. De artsen vinden dat “het nú zaak is om COVID-19 patiënten met cytokinestorm te behandelen op basis van degelijke en goed onderbouwde second-best-information en veel levens te redden, vooral in landen waar de coronacrisis nog niet over zijn hoogtepunt heen is, zoals de Verenigde Staten, Zuid-Amerikaanse landen zoals Brazilië en Mexico, India en delen van Afrika.”