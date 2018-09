Zelfmoord in gevangenis Nieuwegein

Het is niet bekend hoe de gevangene een einde aan zijn leven heeft kunnen maken. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt. In 2014 pleegde ook iemand zelfmoord in de gevangenis van Nieuwegein en in 2013 werd iemand er doodgestoken.

In totaal pleegden er vorig jaar dertien mensen zelfmoord in een Nederlandse gevangenis.