Gehandicapte schildpad loopt weer dankzij LEGO-wieltjes

In gesprek met CNN vertelt Ginger Guttner, de woordvoerder van de Universiteit, dat er medisch gezien niets mis was met Pedro: „Maar het was duidelijk dat de schildpad geen achterpoten meer had, en dus was het niet moeilijk om te achterhalen wat het probleem was.”

Sandra Traylor adopteerde de schildpad toen hij drie pootjes had. Niet lang geleden verloor Pedro echter ook een tweede poot, toen hij in de tuin rondliep.

Ⓒ Louisiana State University's Veterinary Teaching Hospital

Stagiaire Kelly Rockwell kwam uiteindelijk met het idee van de LEGO-wieltjes. Met wat lijm was het probleem van Pedro zo verholpen.

Guttner: „Of onze patienten nu twee gram of 900 kilo wegen, we moeten de zaken vaak vanuit een geheel ander perspectief bekijken.”

Inmiddels maakt Pedro volgens CNN het weer helemaal goed.