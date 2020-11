Alkmaar in greep fietsende billenknijper: ’Vervelend dat we in angst moeten leven’

Riette Boom wandelt veel en graag in het Alkmaarse Rekerhout: „Ik ga dat nu dus niet meer alleen doen, want je weet maar nooit.” Ⓒ De Telegraaf

Alkmaar - De inwoners van Alkmaar zijn op hun hoede nu er een serieaanrander in de stad actief blijkt te zijn. „De slachtoffers zijn echt van alle leeftijden”, laat politiewoordvoerder José van Dijk desgevraagd weten. „Het jongste slachtoffer is 26 jaar, de oudste 76. Het is heel triest. Met nadruk roepen wij op meteen 112 te bellen als dit je overkomt. Dat vergroot de kans op een heterdaad.”