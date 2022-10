Internet in de war door 19e-eeuws schilderij met ’smartphone’ erop

Een tijd zonder smartphones. Het lijkt een eeuwigheid geleden, maar dat is het allesbehalve. De eerste iPhone werd pas in 2007 gelanceerd. Toch doet een schilderij van de Oostenrijkse kunstenaar vermoeden dat de smartphone al meer dan 150 jaar bestaat.

Desondanks was de Oostenrijkse schilder geen helderziende die de uitvinding van de gsm voorspelde in zijn schilderij. Maar wat heeft hij dan wel afgebeeld? Wel, het antwoord is geen verrassing aldus kunsthistorici. Het gaat namelijk om een gebedenboekje, een iets typischer attribuut voor die tijd.

Illusie door 21ste-eeuwse bril

’Die Erwartete’ laat ons denken dat het hoofdpersonage van het schilderij rustig aan het sms’en is in een prachtig heuvellandschap. De vrouw is gefocust op het ’toestel’ dat ze met beide handen vasthoudt. Ze lijkt de omgeving zelfs te vergeten. Een beeld dat ons in de huidige tijden bekend voorkomt. Het opvallende schilderij gaat viral op sociale media.

„Het is opvallend hoe de ontwikkeling van technologie ervoor heeft gezorgd dat we het schilderij helemaal anders interpreteren”, zegt de Schotse George Russell, de man die het merkwaardige schilderij als eerste online onder de aandacht bracht.

„Het grote verschil is dat in 1860 iedere kijker het voorwerp waarin het meisje verzonken is, zou hebben herkend als een gezangboek of gebedenboek. Vandaag zou niemand de gelijkenis met de scène van een tienermeisje dat opgaat in sociale media op haar smartphone kunnen missen.”