Vader (42) redt zoons uit stroming, komt zelf om

Pete Rosengren, die bij de krant Daily Herald verantwoordelijk was voor de advertentieverkoop, had met zijn vrouw en drie zoons een korte vakantie geboekt naar Miramar Beach in Florida. Daar ging het op dag één al mis. „Het ging allemaal heel snel,” vertelt Petes vrouw Maura aan de Daily Herald. „We waren er net een paar minuten. De jongens renden meteen het water in.”

De familie was vanuit Batavia (Illinois) met nog drie andere families naar Florida gereden, onder meer om daar het 18-jarige huwelijk van de Rosengrens te vieren.

Problemen

De zee was door de lokale autoriteiten ’gesloten’ verklaard vanwege de sterke stroming, maar de jongens - 7, 12 en 14 - negeerden de rode vlaggen en stoven de branding in. Ze kwamen vrijwel meteen in de problemen. Pete zag het gebeuren en plonste ook meteen de zee in, greep een 9-jarig vriendje van zijn zoons en gaf dat kind aan een andere volwassene.

Rosengren en de toegesnelde strandwachten wisten uiteindelijk alle kinderen uit de branding te redden, maar ook Rosengren moest op de kant worden getrokken. Hij werd door de strandwachten gereanimeerd en uiteindelijk in het ziekenhuis dood verklaard. Autopsie moet uitwijzen of de heldhaftige vader is verdronken of dat hij een hartaanval heeft gehad.

„Pete was zo’n held. Hij gaf je alles wat hij had,” vertelt vriend Joe Shaker. „Iedereen heeft wel een Pete Rosengren-verhaal. Hij zorgde ervoor dat je je bijzonder voelde. Hij leefde zoals wij allemaal zouden moeten leven.”

De Daily Herald heeft een GoFundMe-actie opgestart, om de begrafeniskosten en andere kosten te dekken. Die actie leverde in één dag al meer dan 100.000 dollar op.