Verdachte vlucht na steekincident Hoofddorp

De man wordt sinds 8.00 uur gezocht, nadat hij een vrouw had aangevallen met een mes aan de Rosenholm in Hoofddorp. Dat bevestigt de politie. De vrouw is afgevoerd naar het ziekenhuis.

De politie houdt er rekening mee dat de man, waarvan bekend is dat hij drugs gebruikt, mogelijk door deze middelen in een psychose is geraakt. Bij de zoektocht naar hem zijn speurhonden en ook een politiehelikopter ingezet.

Rond het middaguur zijn vijf woningen doorzocht, maar de verdachte is nog niet aangetroffen.

In een Burgernet melding wordt omwonenden gevraagd naar de man uit te kijken, maar de verdachte niet zelf te benaderen omdat hij agressief kan reageren.

De relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is nog niet bekend.