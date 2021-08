Nederlandse bussen nog net door poort vliegveld Kabul, niemand meer welkom op luchthaven

Aanvankelijk zouden er in totaal zo’n 120 mensen aan boord moeten zitten, die allemaal met een Nederlands paspoort.Hoeveel daarvan daadwerkelijk aan boord zaten toen de bussen werden toegelaten, is niet duidelijk. Sommigen hadden de bus gemist.

Volgens een bron van de NOS zijn zeven mensen zonder paspoort door Talibanstrijders hardhandig uit de bussen gewerkt, voordat het vliegveld werd bereikt. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken laat weten dat de mensen die wel op de luchthaven zijn aangekomen zo snel als mogelijk met een vlucht worden geëvacueerd.

De bussen waren al dinsdag vertrokken vanaf de afgesproken verzamelplaats, de verlaten Nederlandse ambassade in Kabul. Omdat er alleen Nederlanders aan boord hoorden te zitten, hadden de bussen betrekkelijk makkelijk toegang moeten krijgen tot de luchthaven. Het duurde echter anderhalve dag voordat Amerikaanse militairen bij de hoofdpoort de bussen alsnog lieten doorrijden. Dat er toch ook Afghanen in de bussen zaten die niet voor evacuatie in aanmerking kwamen, zou voor verwarring hebben gezorgd. Het zorgde voor chaos en paniek aan boord van de bussen.

Terreuraanvallen

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk riepen in de nacht van woensdag op donderdag hun eigen burgers in Afghanistan op weg te blijven van het vliegveld wegens mogelijke terreuraanvallen. De zegsman van Buitenlandse Zaken kon niet zeggen of ook voor Nederlanders in Kabul die waarschuwing is afgegeven.