Terras coronaproof met stoel aan een touwtje

„Wij zijn er helemaal klaar voor. Als premier Rutte groen licht geeft, kunnen we meteen open. We weten dat we wellicht moeten wachten tot 1 juni maar we hopen echt dat het misschien wel sneller kan”, geeft exploitant Cees Jan Bouman aan.

’Ik kan niet stilzitten’

Samen met schoonzoon Marvin Prins is hij al sinds de verplichte sluiting in de weer om alles ’coronaproof’ te maken. „Ik kan niet stilzitten. Ik ben hier al sinds 1971 en kan niet ineens hier de boel de boel laten. Dus iedere dag om 09.00 uur ben ik in de weer”, vertelt Bouman.

Op het terras heeft de ’herbergier’, zoals hij zichzelf vooral ziet, wat extra ruimte genomen tussen de tafels. „Hier zit iedereen niet op 1,5 meter maar hebben we er meer afstand tussen genomen. En de stoelen hebben we aan touwtjes gedaan zodat mensen niet ermee kunnen slepen, waardoor de afstand weer in gevaar komt.”

In de boerderij, midden in het Wassenaarse natuurgebied, lopen mensen straks tussen plastic schermen. „We hebben echt wel een klap gehad van deze sluiting. Alles wat we hebben opgebouwd was ineens weg binnen een paar weken. We hopen dat waterbedrijf Dunea straks wat (duin)water bij de wijn wil doen als het gaat om de pacht”, grapt Bouman.

Op de parkeerplaats mogen de auto’s alleen parkeren met een hele plek ertussen.