LIVE Delftse vrouw met coronavirus ging uit Italië direct mondkapje dragen

De Delftse vrouw zit in thuisisolatie. Ze is het zevende bekende besmettingsgeval in Nederland. De vrouw hoest volgens de woordvoerder nog wel, maar heeft geen koorts meer. "Ze heeft milde klachten en een goede conditie", aldus de woordvoerder. De zegsvrouw geeft aan dat de vrouw heel adequaat heeft gehandeld. Zo is de vrouw bij terugkomst direct een mondkapje gaan dragen en heeft zij de huisarts gebeld en is dus niet naar een spreekuur gegaan. "Ze heeft weinig anderen gezien in de periode dat ze ziek was."

De mensen met wie de vrouw de afgelopen tijd contact heeft gehad, zijn inmiddels allemaal op de hoogte dat de GGD contact met ze opneemt. Zij moeten hun gezondheid de komende periode in de gaten houden en worden getest als zij ook klachten ontwikkelen die kunnen duiden op het nieuwe coronavirus. Ze hoeven vooralsnog niet in thuisisolatie en kunnen volgens de woordvoerder bijvoorbeeld ook gewoon naar hun werk.

Zevende en mogelijk achtste geval

Een vrouw uit Delft is positief getest op het nieuwe coronavirus. De vrouw zit met ziekteverschijnselen in Delft in thuisisolatie, meldde het RIVM zaterdagavond. De GGD Haaglanden is een contactonderzoek gestart. Het RIVM kan nog niets zeggen over de leeftijd van de patiënte. Het is het zevende besmettingsgeval in ons land.

Mogelijk is er ook sprake van een achtste geval. In het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam is zaterdag een vrouw opgenomen die positief heeft getest op het virus, meldt een zegsvrouw van het ziekenhuis aan De Telegraaf. Ze zit op een geïsoleerde afdeling en wordt nog een tweede keer getest. Na die tweede test is er officieel pas sprake van een besmetting. „De uitslag daarvan wordt zondag in de loop van de dag bekendgemaakt. Het ziekenhuis voert per direct voorzorgsmaatregelen in, bijvoorbeeld door personeel in isolatiepakken te laten werken.”

Ontwikkelingen 1 maart

In België is een tweede geval van het nieuwe coronavirus geconstateerd. In het land was het virus eerder al opgedoken, maar die patiënt is al genezen.

Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat de dreiging van het coronavirus wordt overdreven door de media, meldt opiniepeiler Maurice de Hond van Peil.nl op basis van onderzoek. Zes op de tien ondervraagden is volgens zijn enquête die mening toegedaan.

Een 78-jarige man die in het Australische Perth werd behandeld is zondag gestorven. Hij was een van de Australiërs die aan boord waren van het cruiseschip Diamond Princess.

Het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus in China loopt voor de tweede dag op rij op. De autoriteiten meldden zondag 573 nieuwe geïnfecteerden. Dat zijn er bijna 150 meer dan een dag geleden. 35 mensen zijn gestorven tegen 47 doden een dag eerder. Tot nu toe heeft het longvirus in het Aziatische land 2870 levens geëist.

Bijna alle sterfgevallen en nieuwe ziektegevallen in China vonden plaats in Hubei, de centraal-Chinese provincie waar het virus voor het eerst opdook. Bijna 80.000 mensen op het Chinese vasteland zijn nu besmet.

In Thailand is een eerste dode door het nieuwe coronavirus gemeld. Het gaat om een 35-jarige man die ook aan de tropische infectieziekte dengue leed.

Het aantal mensen in Zuid-Korea dat besmet is met het nieuwe coronavirus is zondag gestegen tot ruim boven de 3500. De gezondheidsdiensten meldden 376 nieuwe gevallen waardoor het totaal aantal besmettingen in het Aziatische land op 3526 komt te staan. Daegu is de zwaarst getroffen regio. Ongeveer negentig procent van de nieuwe gevallen is daar vastgesteld.

Een eerste besmetting met het nieuwe coronavirus is vastgesteld in Armenië. Het gaat om een 29-jarige man die terugkeerde uit buurland Iran.

De quarantaine van honderden mensen in het Duitse Heinsberg, vlak over de Nederlandse grens, is voorbij. Circa driehonderd mensen die 15 februari een carnavalsevenement hadden bijgewoond in het dorp Gangelt, bij Sittard, en hun familieleden mogen weer gaan en staan waar ze dat wensen.

Loon op Zand

In de Sint Jans Onthoofding-kerk in Loon op Zand is zondag gebeden om een vaccin tegen corona. De mis werd bezocht door een kleine honderd mensen. Het Brabantse dorp is de woonplaats van de 56-jarige man die donderdag als eerste in Nederland werd opgenomen met het coronavirus.

Parochiekerk de Sint-Jans Onthoofdingkerk in Loon op Zand, een dag nadat bekend is geworden dat een plaatsgenoot in het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis is opgenomen met coronavirus Covid-19. Ⓒ ANP

Ook werd in de kerk een kaarsje aangestoken „om licht te brengen op plekken waar mensen zorgen hebben”, aldus pastoor Peter Luijckx. Met die woorden beëindigde hij een korte inleiding over de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

„Jammer dat we elkaar bij het verlaten van de kerk geen hand meer mochten geven als vredeswens”, reageerde één van de bezoekers op de maatregelen. Die zijn deze week opgedragen door de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Mensen in de kerk kregen zondag ook de hostie niet op de tong, maar in de hand.

De dienst week verder weinig af van normaal, aldus verschillende kerkgangers. „In Loon op Zand laten we ons niet gek maken.”