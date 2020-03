LIVE Mis in kerk Loon op Zand gaat door ondanks coronavirus

Pastoor Peter Luijckx van de parochie Heilige Willibrord in Loon op Zand zegt dat hij tijdens de mis zal vertellen dat mensen extra goed op hygiëne moeten letten. „We gaan fysiek contact zoveel mogelijk vermijden.” Tijdens de dienst zal gebeden worden voor de besmette man uit Loon op Zand en voor alle andere mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus.

Ook twee kerken in Tilburg, dichtbij Loon op Zand, zeggen dat hun diensten gewoon doorgaan. De Süleymaniye-moskee in Tilburg zegt de adviezen van de GGD te volgen, maar dat het gebouw niet gesloten wordt.

De Nederlandse Bisschoppenconferentie draagt kerken in Nederland op om maatregelen te nemen tegen verspreiding van het virus, zoals geen hostie op de tong ontvangen, geen handen schudden en geen wijwater gebruiken. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vraagt kerkgangers om geen wijn uit een gezamenlijke beker drinken.

Zevende en mogelijk achtste geval

Een vrouw uit Delft is positief getest op het nieuwe coronavirus. De vrouw zit met ziekteverschijnselen in Delft in thuisisolatie, meldde het RIVM zaterdagavond. De GGD Haaglanden is een contactonderzoek gestart. Het RIVM kan nog niets zeggen over de leeftijd van de patiënte. Het is het zevende besmettingsgeval in ons land.

Mogelijk is er ook sprake van een achtste geval. In het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam is zaterdag een vrouw opgenomen die positief heeft getest op het virus, meldt een zegsvrouw van het ziekenhuis aan De Telegraaf. Ze zit op een geïsoleerde afdeling en wordt nog een tweede keer getest. Na die tweede test is er officieel pas sprake van een besmetting. „De uitslag daarvan wordt zondag in de loop van de dag bekendgemaakt. Het ziekenhuis voert per direct voorzorgsmaatregelen in, bijvoorbeeld door personeel in isolatiepakken te laten werken.”

Ontwikkelingen 1 maart