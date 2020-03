Patiënte in Beatrixziekenhuis Gorinchem was niet in risicogebied

Dat blijkt zondagavond bij een persconferentie van het Beatrixziekenhuis. Nieuwe patiënten en bezoekers worden daar niet meer toegelaten. „We willen op basis van die ene besmetting geen enkel risico lopen”, zegt de directeur van het ziekenhuis. Er zijn geen bezoekers meer in het ziekenhuis. Iedereen die binnen is, moet binnen blijven.

De vrouw verbleef een week in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem voordat ze naar het Erasmus MC werd gebracht. Anders dan bij eerdere besmettingen, is zij níet in risicogebieden zoals het Italiaanse Lombardije geweest, maakt het ziekenhuis zondagavond bekend op een persconferentie.

Dat was ook een belangrijke reden om de vrouw niet te testen op het nieuwe coronavirus. Volgens het Beatrixziekenhuis werd zo’n test afgeraden vanuit Rotterdam.

Het Gorinchemse ziekenhuis werd zondag aan het eind van de middag afgezet met rood-witte linten. Bij de hoofdingang staat een beveiliger die niemand anders dan personeel naar binnen laat.

De patiënt verbleef tussen 21 en 28 februari op de intensivecareafdeling van het hospitaal in Gorinchem met zware luchtwegklachten. Nadat ze was overgeplaatst naar het Rotterdamse Erasmus MC bleek ze besmet met het nieuwe coronavirus. De vrouw ligt in strikte isolatie in het Rotterdamse Erasmus MC.

„Het gaat om een vrouw van middelbare leeftijd, afkomstig uit de Noord-Brabantse gemeente Altena”, aldus een woordvoerder van het RIVM.

Om goed in kaart te brengen wat precies de consequenties zijn voor andere patiënten en het personeel in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, is besloten op slot te gaan voor nieuwe patiënten en geen bezoekers meer toe te laten bij huidige patiënten.

„Patiënten die met spoed moeten worden opgenomen, zullen naar ziekenhuizen in de omgeving gaan, naar Breda, Nieuwegein en Tiel bijvoorbeeld”, vertelt voorzitter van het ziekenhuis Anja Blonk tijdens de persconferentie.

Om in kaart te brengen in hoeverre de vrouw in Gorinchem de besmetting aan anderen heeft overgebracht, is een onmiddellijke opname- en bezoekersstop noodzakelijk, vertelde Jaap van Dissel, hoofd Infectieziekten van het RIVM, zondagmiddag. Volgens hem moet worden uitgezocht wat de consequenties voor het personeel en andere patiënten zijn in het ziekenhuis. Ook het verzorgende personeel wordt onderzocht. Inmiddels is duidelijk met wie de vrouw contact heeft gehad.

Burgemeester Reinie Melissant-Briene van de gemeente Gorinchem zei zondag dat ze goed was voorbereid op de komst van het coronavirus. „Het was niet de vraag of, maar wanneer het zou komen.”

Drie nieuwe besmettingen

Er zijn drie nieuwe gevallen van corona ontdekt in Nederland. Dat heeft minister Bruins zondagmiddag bekendgemaakt. De teller in ons land staat daarmee op tien. Een man uit Coevorden (Drenthe), een vrouw uit Tilburg en een vrouw uit Altena die in het ziekenhuis lag in Gorinchem.

De patiënten in Coevorden en Tilburg zitten in thuisisolatie. De derde nieuwe patiënt ligt nu in isolatie in het Rotterdamse Erasmus MC. Huisgenoten van deze mensen moeten hun sociale contacten beperken. Ze mogen niet werken en moeten zoveel mogelijk binnen blijven, aldus het RIVM.

Het RIVM heeft van een aantal besmettingen nog geen idee hoe deze zijn opgelopen, meldde het hoofd Infectieziekten van het RIVM, Jaap van Dissel.

Zo vierden twee nieuwe besmette mensen carnaval in Tilburg, maar hij heeft vooralsnog niet het idee dat het carnaval daar de bron van de besmetting is geweest. Het gaat om een vrouw in Tilburg en een man van middelbare leeftijd uit Coevorden, die daar deelnamen aan het feest. Zij hebben geen contact gehad met de man uit Loon op Zand. Hij was de eerste Nederlander bij wie het coronavirus was vastgesteld, en vierde carnaval. Hij liep het virus waarschijnlijk op in Italië.

In alle nieuwe gevallen doet het RIVM nu contactonderzoek.

De man die in Drenthe is besmet met het nieuwe coronavirus, woont in het dorp Dalen. Nadat hij carnaval vierde in Tilburg meldde hij zich bij de huisarts. Ook bij zijn partner is een test afgenomen. De uitslag daarvan is nog niet bekend, meldde burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden zondag.

Zaterdag waren er in totaal nog zeven coronabesmettingen vastgesteld. Drie in Loon op Zand, drie in Diemen en een in Delft.

Nieuwe maatregelen

Minister Bruins kondigde daarnaast een verbreding aan van een aantal maatregelen. Het RIVM adviseert mensen die in een van de gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en klachten hebben om thuis te blijven. Het gaat om mensen die in China, Zuid-Korea, Iran, Singapore en Noord-Italië zijn geweest. In Noord-Italië gaat het om de volgende provincies: de Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.

„Op basis van de laatste ontwikkelingen hebben we besloten de publieksinformatie verder aan te passen. Mensen die kuchten, koorts hebben en in de omgeving wonen waar het virus is geconstateerd, raden we aan contact op te nemen met de huisarts”, zegt Bruins. „Dan kan die beslissen of er getest moet worden door de GGD.”

„De oproep om thuis te blijven voor mensen die terugkeren uit het buitenland waar het coronavirus al heerst, geldt voor mensen die beginnen te kuchen. Ook als er geen sprake is van koorts raden we aan niet naar het werk te gaan in afwachting of de klacht heviger wordt. Is dat het geval, dan moet de dokter bezocht worden”, meldt Bruins.

Overigens geeft het RIVM nog de tip mee: ga niet naar het spreekuur van de huisarts, maar bel – om besmetting te voorkomen.

Louvre in Parijs blijft dicht

Het museum het Louvre in Parijs is zondag niet opengegaan vanwege de dreiging van het nieuwe coronavirus. De ongeveer 300 personeelsleden stemden er zondagochtend unaniem voor om de deuren gesloten te houden.

De bijeenkomst was belegd vanwege onrust onder het personeel. Bovendien had de Franse regering zaterdag een verbod uitgevaardigd voor indoorbijeenkomsten met meer dan 5000 mensen. „Het Louvre heeft afgesloten ruimten die meer dan 5000 mensen per dag verwelkomen”, aldus een bestuurder bij de vakbond .

Het personeel van het beroemde museum wil dat de leiding beschermende maatregelen neemt. Zo moet er glazen afscherming komen voor het personeel aan de kassa’s.

Delftse vrouw ging uit Italië direct mondkapje dragen

De 23-jarige vrouw uit Delft die positief is getest op het nieuwe coronavirus is aan de beterende hand. Dat meldt een woordvoerder van GGD Haaglanden. De vrouw, die de dag voordat zij op 24 februari terugkwam van vakantie in het Noord-Italiaanse Lombardije klachten ontwikkelde, heeft de afgelopen tijd met een tiental mensen contact gehad. Die mensen worden door GGD Haaglanden benaderd, aldus de woordvoerder.

De Delftse vrouw zit in thuisisolatie. Ze is het zevende bekende besmettingsgeval in Nederland. De vrouw hoest volgens de woordvoerder nog wel, maar heeft geen koorts meer. „Ze heeft milde klachten en een goede conditie”, aldus de woordvoerder. De zegsvrouw geeft aan dat de vrouw heel adequaat heeft gehandeld. Zo is de vrouw bij terugkomst direct een mondkapje gaan dragen en heeft zij de huisarts gebeld en is dus niet naar een spreekuur gegaan. „Ze heeft weinig anderen gezien in de periode dat ze ziek was.”

De mensen met wie de vrouw de afgelopen tijd contact heeft gehad, zijn inmiddels allemaal op de hoogte dat de GGD contact met ze opneemt. Zij moeten hun gezondheid de komende periode in de gaten houden en worden getest als zij ook klachten ontwikkelen die kunnen duiden op het nieuwe coronavirus. Ze hoeven vooralsnog niet in thuisisolatie en kunnen volgens de woordvoerder bijvoorbeeld ook gewoon naar hun werk.

45 Nederlanders in quarantaine in hotels Abu Dhabi

In Abu Dhabi verblijven op dit moment zo’n 45 Nederlanders in quarantaine, in drie hotels. Een aantal van hen is getest op het nieuwe coronavirus, van een aantal is nog onbekend of dit is gebeurd. Alle uitslagen zijn voor zover bekend tot nog toe negatief, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De ambassade heeft met een aantal van de 45 Nederlanders contact, met een aantal anderen wordt geprobeerd contact te leggen. De autoriteiten hebben leiding over de verdere afwikkeling, aldus de woordvoerder. Hoelang de quarantaine nog gaat duren, is nog onbekend.

Bij twee Italiaanse stafleden van een wielerploeg die deelnam aan de Ronde van de Emiraten werd eerder het virus vastgesteld. Naar aanleiding daarvan gingen verschillende hotels op slot. Donderdagavond werden de laatste twee etappes van de wielerronde al geschrapt vanwege de vaststelling van het virus bij de twee stafleden.

Alle renners die deelnamen aan de wielerronde mochten hun hotel niet verlaten en werden getest, waaronder de renners van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma. Bij de testen zijn geen besmettingen bij renners ontdekt. Zeven Nederlandse renners zaten vast in het rennershotel, Wout Poels (Bahrain-Merida), Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ), Wilco Kelderman (Team Sunweb) en Dylan Groenewegen, Koen Bouwman, Timo Roosen en Jos van Emden van Jumbo-Visma. Die laatste ploeg liet zondagochtend weten dat het team met een vliegtuig onderweg was naar huis.

Ontwikkelingen 1 maart

Luxemburg heeft zijn eerste coronabesmetting. De man was teruggekeerd uit Italië en via de luchthaven van het Belgische Charleroi naar Luxemburg gereisd.

heeft zijn eerste coronabesmetting. De man was teruggekeerd uit Italië en via de luchthaven van het Belgische Charleroi naar Luxemburg gereisd. In Duitsland is het aantal mensen dat besmet is met het nieuwe coronavirus zondag gestegen tot 129. Dat is bijna een verdubbeling in één dag.

is het aantal mensen dat besmet is met het nieuwe coronavirus zondag gestegen tot 129. Dat is bijna een verdubbeling in één dag. Het dodental in Italië door het nieuwe coronavirus is opgelopen van 29 naar 34.

door het nieuwe coronavirus is opgelopen van 29 naar 34. De GGD Drenthe heeft een speciaal telefoonnummer (0592-306300) opengesteld voor mensen in de provincie. Het nummer is zondagavond tot 20.00 uur open.

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is zondagmiddag op slot gegaan. Er geldt een tijdelijke opname- en bezoekersstop. Een vrouw heeft een week ernstig ziek met zware luchtwegklachten in het ziekenhuis gelegen. Dat werd duidelijk nadat ze was overgeplaatst naar het Rotterdamse Erasmus MC.

is zondagmiddag op slot gegaan. Er geldt een tijdelijke opname- en bezoekersstop. Een vrouw heeft een week ernstig ziek met zware luchtwegklachten in het ziekenhuis gelegen. Dat werd duidelijk nadat ze was overgeplaatst naar het Rotterdamse Erasmus MC. Ook de Lingepolikliniek van het ziekenhuis in Leerdam is dicht.

is dicht. Het Rotterdamse Erasmus MC is gewoon veilig te bezoeken. Patiënten kunnen worden opgenomen en mensen kunnen gewoon op ziekenbezoek. De opgenomen coronapatiënte ligt in strikte isolatie.

is gewoon veilig te bezoeken. Patiënten kunnen worden opgenomen en mensen kunnen gewoon op ziekenbezoek. De opgenomen coronapatiënte ligt in strikte isolatie. Het Louvre in Parijs is zondag niet opengegaan vanwege de dreiging van het nieuwe coronavirus. De ongeveer 300 personeelsleden stemden er zondagochtend unaniem voor om de deuren gesloten te houden.

is zondag niet opengegaan vanwege de dreiging van het nieuwe coronavirus. De ongeveer 300 personeelsleden stemden er zondagochtend unaniem voor om de deuren gesloten te houden. Het coronavirus heeft ook Tsjechië bereikt. Zondag is bij drie mensen een besmetting vastgesteld. De drie waren in het noorden van Italië geweest.

bereikt. Zondag is bij drie mensen een besmetting vastgesteld. De drie waren in het noorden van Italië geweest. In België is een tweede geval van het nieuwe coronavirus geconstateerd. In het land was het virus eerder al opgedoken, maar die patiënt is al genezen. De tweede patiënt ligt in het academisch ziekenhuis van Antwerpen. De vrouw die uit Frankrijk terugkwam meldde zichzelf voor een test.

is een tweede geval van het nieuwe coronavirus geconstateerd. In het land was het virus eerder al opgedoken, maar die patiënt is al genezen. De tweede patiënt ligt in het academisch ziekenhuis van Antwerpen. De vrouw die uit Frankrijk terugkwam meldde zichzelf voor een test. In Luxemburg is zaterdagavond een eerste coronageval geconstateerd. Het gaat om een veertiger die vanuit Italië via de Belgische luchthaven van Charleroi naar Luxemburg was teruggekeerd.

is zaterdagavond een eerste coronageval geconstateerd. Het gaat om een veertiger die vanuit Italië via de Belgische luchthaven van Charleroi naar Luxemburg was teruggekeerd. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat de dreiging van het coronavirus wordt overdreven door de media, meldt opiniepeiler Maurice de Hond van Peil.nl op basis van onderzoek. Zes op de tien ondervraagden is volgens zijn enquête die mening toegedaan.

vindt dat de dreiging van het coronavirus wordt overdreven door de media, meldt opiniepeiler Maurice de Hond van Peil.nl op basis van onderzoek. Zes op de tien ondervraagden is volgens zijn enquête die mening toegedaan. De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) roept moskeeën op aandacht te hebben voor de adviezen van het RIVM. Moskeebesturen worden opgeroepen in contact te blijven met de GGD en het gemeentebestuur om te bepalen of het belangrijke gezamenlijke vrijdagmiddaggebed kan doorgaan. Datzelfde geldt ook voor de weekendscholen.

(RMMN) roept moskeeën op aandacht te hebben voor de adviezen van het RIVM. Moskeebesturen worden opgeroepen in contact te blijven met de GGD en het gemeentebestuur om te bepalen of het belangrijke gezamenlijke vrijdagmiddaggebed kan doorgaan. Datzelfde geldt ook voor de weekendscholen. In Iran zijn tot nu toe 54 mensen overleden aan het nieuwe coronavirus. Bij 978 mensen is het virus vastgesteld. Zaterdag stond het dodental in het land nog op 34.

zijn tot nu toe 54 mensen overleden aan het nieuwe coronavirus. Bij 978 mensen is het virus vastgesteld. Zaterdag stond het dodental in het land nog op 34. Een 78-jarige man die in het Australische Perth werd behandeld is zondag gestorven. Hij was een van de Australiërs die aan boord waren van het cruiseschip Diamond Princess.

werd behandeld is zondag gestorven. Hij was een van de Australiërs die aan boord waren van het cruiseschip Diamond Princess. Het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus in China loopt voor de tweede dag op rij op. De autoriteiten meldden zondag 573 nieuwe geïnfecteerden. Dat zijn er bijna 150 meer dan een dag geleden. 35 mensen zijn gestorven tegen 47 doden een dag eerder. Tot nu toe heeft het longvirus in het Aziatische land 2870 levens geëist.

loopt voor de tweede dag op rij op. De autoriteiten meldden zondag 573 nieuwe geïnfecteerden. Dat zijn er bijna 150 meer dan een dag geleden. 35 mensen zijn gestorven tegen 47 doden een dag eerder. Tot nu toe heeft het longvirus in het Aziatische land 2870 levens geëist. Bijna alle sterfgevallen en nieuwe ziektegevallen in China vonden plaats in Hubei, de centraal-Chinese provincie waar het virus voor het eerst opdook. Bijna 80.000 mensen op het Chinese vasteland zijn nu besmet.

vonden plaats in Hubei, de centraal-Chinese provincie waar het virus voor het eerst opdook. Bijna 80.000 mensen op het Chinese vasteland zijn nu besmet. In Thailand is een eerste dode door het nieuwe coronavirus gemeld. Het gaat om een 35-jarige man die ook aan de tropische infectieziekte dengue leed.

is een eerste dode door het nieuwe coronavirus gemeld. Het gaat om een 35-jarige man die ook aan de tropische infectieziekte dengue leed. Het aantal mensen in Zuid-Korea dat besmet is met het nieuwe coronavirus is zondag gestegen tot ruim boven de 3500. De gezondheidsdiensten meldden 376 nieuwe gevallen waardoor het totaal aantal besmettingen in het Aziatische land op 3526 komt te staan. Daegu is de zwaarst getroffen regio. Ongeveer negentig procent van de nieuwe gevallen is daar vastgesteld.

dat besmet is met het nieuwe coronavirus is zondag gestegen tot ruim boven de 3500. De gezondheidsdiensten meldden 376 nieuwe gevallen waardoor het totaal aantal besmettingen in het Aziatische land op 3526 komt te staan. Daegu is de zwaarst getroffen regio. Ongeveer negentig procent van de nieuwe gevallen is daar vastgesteld. Een eerste besmetting met het nieuwe coronavirus is vastgesteld in Armenië . Het gaat om een 29-jarige man die terugkeerde uit buurland Iran.

. Het gaat om een 29-jarige man die terugkeerde uit buurland Iran. De quarantaine van honderden mensen in het Duitse Heinsberg , vlak over de Nederlandse grens, is voorbij. Circa driehonderd mensen die 15 februari een carnavalsevenement hadden bijgewoond in het dorp Gangelt, bij Sittard, en hun familieleden mogen weer gaan en staan waar ze dat wensen.

Loon op Zand

In de Sint Jans Onthoofding-kerk in Loon op Zand is zondag gebeden om een vaccin tegen corona. De mis werd bezocht door een kleine honderd mensen. Het Brabantse dorp is de woonplaats van de 56-jarige man die donderdag als eerste in Nederland werd opgenomen met het coronavirus.

Parochiekerk de Sint-Jans Onthoofdingkerk in Loon op Zand, een dag nadat bekend is geworden dat een plaatsgenoot in het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis is opgenomen met coronavirus Covid-19. Ⓒ ANP

Ook werd in de kerk een kaarsje aangestoken „om licht te brengen op plekken waar mensen zorgen hebben”, aldus pastoor Peter Luijckx. Met die woorden beëindigde hij een korte inleiding over de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

„Jammer dat we elkaar bij het verlaten van de kerk geen hand meer mochten geven als vredeswens”, reageerde één van de bezoekers op de maatregelen. Die zijn deze week opgedragen door de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Mensen in de kerk kregen zondag ook de hostie niet op de tong, maar in de hand.

De dienst week verder weinig af van normaal, aldus verschillende kerkgangers. „In Loon op Zand laten we ons niet gek maken.”