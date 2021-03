Burgemeesters roepen 'onverantwoorde' klimaatactivisten tot de orde

In een gepeperde brief die opgesteld is door de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, gesteund voor 29 andere burgemeesters zoals Aboutaleb (Rotterdam), Van Zanen (Den Haag), Dijksma (Utrecht), Hamming (Zaanstad), Bruls (Nijmegen), Roemer (Alkmaar), Schuiling (Groningen) en Buma (Leeuwarden) spreken de bestuurders hun ’stijgende verbazing’ uit over „uw oproep aan ons om uw protest zonder begrenzing aan de groepsgrootte mogelijk te maken.”

In een brief stellen de klimaatactivisten komend weekeinde massaal de barricades op te willen. Burgemeesters legden echter restricties op, zoals een limiet van 200 demonstranten in Utrecht en Almere en 500 in Amsterdam. In Den Haag, Delft en Rotterdam geldt een limiet van 100 demonstranten, terwijl in Groningen en Arnhem 1500 mensen mogen meedoen.

Half jaar voorbereiding

De klimaatactivisten melden dat 105 organisaties en meer dan 40 lokale coalities de handen ineen slaan. Zij schrijven dat zij al zes maanden toewerken naar de grootse protesten op 14 maart. „Doelbewust verspreid over het land, met mondkapjes, op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, in vakken of op gemarkeerde toebedeelde plaatsen, met sfeerbeheer en strakke coördinatie. Er is door professionele organisaties en ervaren actiegroepen een infrastructuur opgetuigd om dit in goede banen te leiden. We roepen alle deelnemers op zich aan te melden, dus we hebben hun contactgegevens. Zo kunnen we strak sturen op redelijke afspraken met gemeenten. We staan immers voor ons recht op demonstreren, terwijl we de veiligheid voor alle deelnemers waarborgen.”

Pandemie beteugelen

Maar de burgemeesters laten weten daarin niet mee te willen gaan. „U stelt dat wij onze verantwoordelijkheid niet nemen in het verzekeren van democratisch protest als wij grenzen stellen. U lijkt daarbij te vergeten dat wij uitvoering geven aan de door het parlement vastgestelde noodwet die in het leven is geroepen om de coronapandemie te beteugelen”, schrijft Halsema mede namens haar collega’s.

In een gepeperde brief naar de milieuclubs schrijven de burgemeesters dat de activisten zich geen rekenschap lijken te geven dat de coronabesmettingen in Nederland opnieuw ophoog gaan en „dat een aantal delen van het land zich voorbereiden op de code zwart waarbij er sprake kan zijn van grote druk op de zorg.”

Beperkingen

Om die reden adviseren de GGD’s om de groepsgrootte bij demonstraties sterk te beteugelen. „Misschien kunnen uw organisatoren op de demonstratielocaties regelen dat grote groepen mensen afstand van elkaar houden, u houdt er geen rekening mee dat dit zorgt voor vervoersbewegingen in het hele land en druk op het openbare vervoer en de openbare ruimte in onze steden die niet verantwoord is. Daarnaast kan er ook een samenloop zijn met andere demonstraties en in de praktijk blijkt dat organisaties vaak niet in staat zijn om ongewenste aansluiting van andere groepen demonstranten te voorkomen”, staat in de brief.

Volgens de burgemeesters geldt lokaal maatwerk. „Bij beslissingen in de toegestane groepsgrootte spelen de lokale adviezen van de GGD een rol, de druk op de lokale openbare ruimte, de afmetingen van de demonstratielocaties én de mogelijkheden van afsluiting en beheersing bij spontane aanwas, en de mogelijkheden voor handhaving.”

De burgemeesters vragen de milieuclubs „dringend om uw verantwoordelijkheid te nemen en de lokale organisatoren te bewegen zich te voegen naar de grenzen die wij als lokaal bestuur stellen, zodat wij gezamenlijk de demonstratievrijheid kunnen waarborgen en de volksgezondheid kunnen beschermen.”