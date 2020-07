Restaurant redt zeldzame blauwe kreeft van fornuis

Ⓒ AKRON ZOO FACEBOOK

AKRON - In plaats van hem als maaltijd op te dienen, heeft een restaurant in de Amerikaanse staat Ohio een zeldzame blauwe kreeft gehuisvest in een dierentuin. De Zoo in de stad Akron beweert het dier te hebben opgevangen nadat medewerkers van het restaurant het tijdens een levering hadden ontdekt en de zeldzaamheid van de blauwe kreeft hadden herkend.