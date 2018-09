Jaguar wil duizenden banen creëren in Midlands

Jaguar zei vrijdag plannen te hebben voor stevige uitbreiding in Groot-Brittannië omdat de Britse overheid eerder deze week aankondigde komende jaren honderden miljoenen te steken in onder meer subsidies voor energiezuinige voertuigen.

Daarbij wil het bedrijf zijn jaarlijkse autoproductie op termijn gaan verdubbelen, tot circa 1 miljoen voertuigen in 2020. Daardoor kunnen er komende jaren nog eens duizenden of zelfs tienduizenden extra banen bijkomen. Bij Jaguar, dat onderdeel is van het Indiase Tata Motors, werken in het Verenigd Koninkrijk al zo'n 40.000 mensen.

De plannen van het concern kunnen een flinke opsteker zijn voor de Britse economie, die het vanwege de aanstaande uittreding uit de Europese Unie komende jaren nog knap lastig kan krijgen. Er rijden nu overigens nog geen elektrische wagens van Jaguar op de weg. Het eerste stekkermodel moet nog van de band rollen. Dat gebeurt volgens planning in 2018 in een fabriek in Oostenrijk.