Uniek onderzoek hoopt op forse gezondheidswinst Thuistest is ziekte voor

De thuistest kennen we al van de coronapandemie, maar er komt er nu ook een beschikbaar voor nierschade, hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Ⓒ ROBIN UTRECHT

Amsterdam - Een laagdrempelige thuistest kan nierschade, hart- en vaatziekten en diabetes type 2 in een vroeg stadium opsporen. De start van een grootschalig onderzoek onder 160.000 mensen is de opmaat naar het eerste bevolkingsonderzoek dat kan wijzen op veel voorkomende ziekten, terwijl men eigenlijk nog geen last ondervindt.