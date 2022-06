Verdachte van betrokkenheid dood Xavier Durlinger langer vast

De verdachte is dinsdag door de politie aangehouden. Durlinger werd op 19 mei dood gevonden op de Kollenberg in Sittard na een vermissing van ruim een week. Zowel het slachtoffer als de verdachte komt uit Sittard. De politie liet eerder al weten dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen. Hoe hij om het leven is gebracht, is niet bekendgemaakt.