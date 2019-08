Grapperhaus: ’Nederland dreigt narcostaat te worden’

Grapperhaus reageert op het vernietigende rapport De achterkant van Amsterdam. De conclusies komen voor de minister dan ook niet als een complete verrassing. „Hoe akelig het ook, het is in zoverre welkom dat het nu op papier staat.” De CDA-bewindsman weigert een schuldige aan te wijzen voor de harde conclusies. „Ik heb alle vertrouwen in het stadsbestuur van Amsterdam, ze leggen de vinger juist op de zere plek door om dit onderzoek te vragen.”

Volgens Grapperhaus staat er geen extra zak geld klaar om de politie te versterken in de hoofdstad. Wel zegt de minister te broeden op nieuwe investeringen in nabije toekomst, omdat Nederland een narcostaat dreigt te worden als nieuwe investeringen uitblijven. „Ik heb al 100 miljoen ter beschikking gesteld voor de bestrijding van ondermijning.” Die vorm van criminaliteit - waarbij de boven- en de onderwereld vermengd raken - moet volgens Grapperhaus een halt worden toegeroepen. „Dat is leuk om met een biertje en een bak popcorn naar te kijken in de Godfather, maar niet in je eigen stad.”

De bewindsman gelooft niet dat de problemen onoplosbaar zijn. „Ik heb met staatssecretaris Snel (Financiën) een aanpak ontwikkeld om crimineel geld af te pakken, er is al extra in de politie geïnvesteerd en er moeten investeringen komen in de nabije toekomst. We kunnen echt wat korte klappen maken.”

Spiegel voorhouden

De minister doet ook een oproep aan drugsgebruikers, omdat ook zij volgens hem bijdragen aan de extreem winstgevende drugscriminaliteit. „Ik wil gebruikers van cocaïne daarom een spiegel voorhouden.”