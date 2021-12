Kerstboom voor kantoor Fox News in lichterlaaie: 49-jarige verdachte aangehouden

Van de vijftien meter hoge boom met meer dan 100.000 lichtjes pal voor het Fox-kantoor is een dag na de brand helemaal niets meer over. Vanavond nog moet er een nieuwe kerstboom op dezelfde plek herrijzen. Fox heeft volgens Amerikaanse media sinds drie jaar een boom voor het gebouw op 6th Avenue staan als kersttraditie.

Ⓒ Gabriele Holtermann-Gorden/Sipa USA

Ⓒ Gabriele Holtermann-Gorden/Sipa USA

De 49-jarige Craig Tamanaha is ter plaatse gearresteerd nadat hij vannacht toe zou hebben geslagen. Hij wordt ervan verdacht op de metalen constructie rond de boom te zijn geklommen en vervolgens een stapel kranten in brand te hebben gezet met een aansteker. Zijn motief is nog onbekend. De man werd in het verleden al meermaals gearresteerd, onder meer wegens drugsbezit.

Tamahana zou ook een andere kerstboom in de buurt, bij het Rockefeller Center, in de brand hebben willen steken, maar dat zou zijn mislukt. Hij is inmiddels weer op vrije voeten zonder borgsom, tot woede van rechtse Amerikaanse media die daarvoor nieuwe liberale wetgeving en burgemeester Bill de Blasio verantwoordelijk houden.

Craig Tamanaha. Ⓒ NYPD

De plek des onheils trok de nodige omstanders. „Mijn man is een groot Fox News-fan. Ik zei nog tegen hem dat als ik in de buurt zou zijn een foto voor hem zou maken. En nu is er geen boom”, zegt een verbouwereerde toerist in New York.