Leontine Borsato over vreemdgaan

Leontine in 2019 Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

Amsterdam - Het huwelijk van Marco Borsato en Leontine heeft in 2009 in zwaar weer verkeerd. Niet alleen ging productiemaatschappij The Entertainment Group (TEG, waarvan Marco twintig jaar aandeelhouder was) failliet, ook verkoos hij destijds Iris Hond (32) boven de moeder van zijn drie kinderen.