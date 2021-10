Klant moet zeker weten dat sekswerker meerderjarig is

Premium Gossip

Onthutsende uitspraken Jeffrey Epstein in een van zijn laatste interviews

Het is alweer een tijd geleden dat Jeffrey Epstein zelfmoord pleegde in zijn cel. De Amerikaanse zakenman belandde in 2019 in de gevangenis op verdenking van het misbruiken en verhandelen van tientallen minderjarige meisjes. Ondanks dat Epstein er niet meer is, wordt er nog altijd volop over hem gep...