Geen rijtoer van koning Willem-Alexander op Prinsjesdag

De traditionele buitenactiviteiten bij de viering van Prinsjesdag zullen dit jaar vanwege de coronacrisis sterk aangepast worden. De gebruikelijke rijtoer van Zijne Majesteit de Koning en het Koninklijk gezelschap gaat dit jaar niet door en het militair ceremonieel bij de Grote Kerk en Paleis Noordeinde worden sterk beperkt, zo laat de gemeente Den Haag weten in een gezamenlijke verklaring van de burgemeester Jan van Zanen, de voorzitter van de eerste kamer, Jan Anthonie Bruijn en minister van Defensie Ank Bijleveld. Belangstellenden worden dringend opgeroepen die dag niet naar Den Haag te komen. Partijen hebben wel afgesproken de activiteiten als gevolg van de coronamaatregelen zo sober mogelijk, waar mogelijk met inachtneming van de traditie, uit te voeren.

Al eerder werd bekend dat de troonrede dit jaar niet in de Ridderzaal maar in de Grote Kerk in Den Haag plaatsvindt.

De burgemeester van Den Haag heeft als Voorzitter van de Veiligheidsregio en in overleg met koning Willem-Alexander, de lokale driehoek, de Voorzitter van de Verenigde Vergadering en de minister van Defensie besloten dat er dit jaar geen ruimte is voor de traditionele activiteiten buiten de vergaderzaal. Tijdens evenementen moeten nog steeds coronamaatregelen worden nageleefd.

100.000 bezoekers

Prinsjesdag trekt jaarlijks zeker 100.000 mensen naar de stad. ,,De verwachting is dat als er een grote toestroom van mensen plaatsvindt, de maatregelen, waaronder die van anderhalve meter afstand, niet goed kunnen worden nageleefd", aldus de verklaring.

Het traditionele militair ceremonieel wordt dit jaar op Prinsjesdag ook een stuk minder. Voor de ingang van de kerk zal de Krijgsmacht met beperkt ceremonieel aanwezig zijn. Bij aankomst bij de Grote Kerk is er nader in te vullen militair eerbetoon. De aankomst van de gasten wordt omlijst met waardige militaire muziek. Over de precieze invulling van het ceremonieel wordt de komende tijd nog verder overlegd. Wel is duidelijk dat er geen mogelijkheid is om het militair ceremonieel te zien: het gebied rondom de Grote Kerk zal worden afgesloten.

De Grote- of Sint Jacobskerk in het centrum van Den Haag biedt in tegenstelling tot de Ridderzaal voldoende ruimte voor de 75 Eerste Kamerleden en 150 Tweede Kamerleden en leden van het kabinet, met inachtneming van de huidige richtlijn om anderhalve meter afstand te houden. Normaal zijn er op Prinsjesdag circa duizend gasten in de Ridderzaal, dit jaar is er vanwege de beperkingen slechts plaats voor circa 250 gasten.