Landelijk vervoersverbod voor nertsen

Per direct geldt een vervoersverbod voor nertsen en mest van nertsen. Daarnaast stelt het kabinet een bezoekersverbod in voor de stal en moeten nertsenhouders zorgen dat honden, katten en andere dieren het bedrijf niet verlaten of kunnen binnendringen. Er moeten ook extra hygiënemaatregelen worden genomen.

Op dit moment is op vijf locaties van nertsenbedrijven een corona-uitbraak gesignaleerd. Ook vier mensen hebben het virus opgelopen door een nerts. Daarnaast zijn meerdere katten en een hond besmet geraakt.

De druk om alle dieren op de besmette bedrijven te ruimen is de afgelopen weken toegenomen. Het kabinet wil eerst een advies afwachten van het Outbreak Management Team Zoönosen. Uiterlijk 4 juni hakt Den Haag een knoop door. Beide minister herhalen dat ‘alle denkbare maatregelen worden overwogen’.