Ruim 70 miljoen nodig voor aanpak overwegen

Bij een ongeluk op een onbewaakte overgang in het Groningse Winsum raakten onlangs achttien mensen gewond. ProRail wil binnen enkele jaren volledig af van de ongeveer honderd onbeveiligde spoorwegovergangen. Voor het verwijderen of beveiligen is volgens hem gemiddeld een kleine acht ton per locatie nodig.

ProRail gaat bij het kabinet aandringen op geld voor aanpak van de onveilige overgangen. „Wij gaan met het ministerie praten. Het besef zal nu wel nog meer zijn doorgedrongen dat dit écht gevaarlijk is”, zei Eringa.

De meeste onbewaakte overwegen zijn in de buitengebieden. Volgens Eringa is het probleem steeds groter geworden, omdat daar vroeger „boemeltjes” reden, maar nu moderne, stille treinen die 130 kilometer per uur gaan. „Daardoor zijn de treinen daar ware sluipmoordenaars geworden.”

Slimme alternatieven voor gevaarlijke overgangen, zoals waarschuwingen via een app, zijn voor de tussentijd volgens ProRail geen geschikte oplossing. Daar wordt wel naar gekeken, maar die bieden nu nog geen waterdichte oplossing en de spoorbeheerder wil geen schijnveiligheid creëren.

Eringa heeft komende dinsdag een ontmoeting met de boer die kritiek uitte op de spoorbeheerder na het ongeluk in Winsum. Die eist excuses omdat hij door Eringa ten onrechte in de media negatief neergezet zou zijn in de nasleep van het ongeluk. Voor de aanpak van de bewuste overweg is een deel van het land van de boer nodig.