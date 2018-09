OM: verbod tonen hakenkruis Pegida was terecht

De boete van 250 euro blijft als het aan het OM ligt dan ook staan, zo bleek donderdag bij de kantonrechter in Amsterdam. De burgemeester had voorafgaand aan het protest kenbaar gemaakt dat Pegida, net als bij een demonstratie in februari, geen hakenkruis mocht tonen. Desondanks verwijderde Wagensveld tijdens zijn toespraak een sticker van een spandoek, waarop het symbool toch zichtbaar werd.

De voorman zei donderdag dat hij het niet eens was met het voorschrift omdat het in zijn optiek over de inhoud ging. Met het logo waarop onder meer een hakenkruis in een prullenbak wordt gegooid, wil Pegida volgens hem juist laten zien dat de groep tegen nazi's is. ,,De burgemeester gaat over de ordehandhaving, maar beslist niet over de inhoud.''

Volgens het OM gaat het in deze zaak vooral om de vraag of het tonen van het hakenkruis tot verstoring van de openbare orde kon leiden. Hoewel de boodschap van het logo na ,,goede bestudering'' laat zien dat het symbool in een prullenbak wordt gegooid, is het maar de vraag of iemand op straat dit ook zo opvat, aldus de officier. ,,Aangezien er in Amsterdam zoveel joodse burgers zijn afgevoerd in de Tweede Wereldoorlog en er nog steeds de grootste joodse gemeenschap woont van Nederland, zijn hakenkruisen op geen enkele manier toegestaan uit vrees voor wanordelijkheden.''

Wagensveld had voor de zekerheid zijn tandenborstel bij zich, want hij is niet van plan de boete te betalen. ,,Dan ga ik zitten'', zei hij. Hij kon donderdag echter gewoon weer naar huis, want de rechter doet over twee weken uitspraak.

De Pegida-voorman moest eigenlijk begin september al voor de rechter verschijnen, maar de zitting ging niet door omdat Wagensveld een t-shirt droeg met daarop het betreffende logo. Hij mocht hier van de rechtbank niet mee naar binnen.