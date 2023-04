Amerikaanse vrouw (20) doodgeschoten nadat ze verkeerde oprit op reed

Het incident vond plaats in zeer landelijk gebied, waar huizen vaak ver van de openbare weg liggen aan lange opritten. Ook zou de verbinding met mobiele netwerken in het gebied niet heel goed zijn, aldus lokale media.

Er was geen interactie tussen de bewoner en de groep vrienden. Zij zijn ook de auto niet eens uitgestapt, zo meldt de lokale politie. Volgens de sheriff zijn ze maar heel kort op de oprit geweest en kon hij zich niet voorstellen dat Monahan zich bedreigd voelde. Een omwonende had intussen de politie gebeld en die wist Monahan na een uur te arresteren. Hij zit nu in de gevangenis totdat hij voor de rechter moet verschijnen. De sheriff wilde niet zeggen welk vuurwapen gebruikt werd en of er wapens in het huis gevonden zijn.

Gillis overleed kort nadat ze was beschoten. De groep reed met volle vaart naar het nabijgelegen Salem om 911 te bellen, maar de hulp kwam net te laat. „Ze was nog zo jong en ze had nog zoveel om voor te leven. Ze had een erg lieve vriend, en ze was zo verliefd op hem”, vertelde Gillis’ nichtje aan The New York Post. Om de familie te helpen met de kosten van de begrafenis wordt er geld ingezameld via website GoFundMe. Daar is inmiddels al ruim 41.000 euro gedoneerd.