Vermissing blijkt lugubere moord

Een schipper zag die dag een pakketje dobberen in het Schelde-Rijnkanaal bij het Zeeuwse Rilland. Hij tipte Rijkswaterstaat die het op de wal liet brengen. Het bleek een lugubere vondst. Verpakt in blauw zeil lag een incompleet lichaam. Meteen was duidelijk dat de persoon om het leven is gebracht.

Dna

Dna-onderzoek wees uit dat het de sinds juni vermiste Van den Boogaart was. Hoewel iemand met geweld een einde heeft gemaakt aan zijn leven, stond de vermissing aanvankelijk te boek als een reguliere vermissing. Destijds kennelijk geen reden om een groot team op de verdwijning te zetten.

„Er waren geen vermoedens van een misdrijf, zodoende was het geen urgente vermissing”, zegt Alwin Don van de politie in Zeeland.

Een Team Grootschalige Opsporing met twintig politiemensen werkt nu aan de moord. Hoe lang het lichaam in het water heeft gelegen, wil de politie niet zeggen. Evenmin of er informatie binnen is gekomen over een mogelijk conflict in het criminele circuit. De man werkte in de Rotterdamse haven.

De politie zegt voldoende aanknopingspunten te hebben voor het onderzoek. Het rechercheteam heeft inmiddels contact gehad met andere politie-eenheden.

