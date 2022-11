Kamer wil onderzoek naar miljonairstaks

D66-Kamerlid Romke de Jong doet alvast een voorschotje hoe hij een belasting voor miljonairs voor zich ziet. Hij denkt aan een taks van 1 procent op al het vermogen boven 1 miljoen euro. Nieuw is dat niet, dat plan staat ook in het verkiezingsprogramma van zijn partij.

Maar het valt op dat de coalitie niet eensgezind is. D66, CU en CDA stemmen voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. Die partij is tegen hogere lasten voor vermogenden. In het coalitieakkoord is er ook geen sprake van een extra belasting voor miljonairs. Maar door brede steun uit de oppositie komt het onderzoek er toch.

De Jong is blij dat zijn voorstel ’met zoveel steun is aangenomen’: „In een tijd dat mensen moeite hebben met het betalen van de contributie van hun sportvereniging en het bij de voedselbanken steeds drukker wordt, is het eerlijk om ook iets extra te vragen van zij die zo veel hebben.”

De steun van een deel van de coalitie voor het onderzoek betekent overigens niet dat er, bij een positieve uitkomst, meteen een miljonairstaks komt. D66 vindt het vooral ’nuttig’ het onderzoek al te hebben gedaan ’met het oog op volgende formaties’.